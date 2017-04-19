В Борском районе из-за паводка подмыло мост

Вчера, в 15.00, в МЧС поступило сообщение о том, что в результате прохождения паводковых вод на реке Кутулук произошел подмыв грунтового заезда и металлических свай автомобильного моста. Через мост осуществляется проезд от населенного пункта Новый Кутулук к Страхово и к двум улицам села Коптяжево Борского района.

Угрозы подтопления жилых домов нет, и сам мост не подтоплен. Эвакуация населения и домашних животных не требуется. Движение транспорта через мост приостановлено, движение пешеходов не ограничивалось. Проезд к населенному пункту Новый Кутулук осуществляется по грунтовой дороге через Елховку и Коптяжево.

Продовольственное и медицинское обеспечение находится на контроле администрации поселка.