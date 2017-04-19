Самарская область получит дополнительно 900 млн рублей федеральных средств на благоустройство дворов

На реализацию проекта в областном бюджете предусмотрено более миллиарда рублей. Объем планируемых федеральных средств – более 900 миллионов рублей. В рамках проекта будут благоустроены дворовые территории (более 1200 домов), построено более 20 спортплощадок. По этой же программе ведется реконструкция набережной Самары, а в мае начнется капитальный ремонт площади имени Куйбышева.