В Самаре в эту субботу официально откроют велосезон

В 9:30 велоколонна стартует с площади Славы и проследует по улицам Молодогвардейской – Маяковского – Ленинской – проспекта Ленина – Луначарского – Московскому шоссе – Воронежской до Воронежских озер (карта маршрута).

В программе мероприятия: конкурс на лучшую тематическую стилизацию велосипеда; веселая эстафета; показательные выступления триалистов; мастер-класс по подгонке велосипеда под велосипедиста; соревнования для начинающих велосипедистов – беговелов; семейная эстафета; розыгрыш призов и многое другое, сообщает пресс-служба городской администрации.