Директора УК, подозреваемого в растрате денег жильцов, взяли под стражу

Гаик Ягутян обвиняется в том, что, будучи директором ООО УК «Серебряная молния» в период с 1 мая 2012 года по 9 февраля 2015 года растратил собранные с жителей 64 миллиона рублей. Эти деньги должна была получить ресурсоснабжающая организация за поставленные энергоресурсы. Он также обвиняется в незаконном приобретении и хранении кокаина.

Ранее Автозаводским районным судом Тольятти Ягутяну была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, которая неоднократно продлевалась. Последний раз - 10 февраля 2017 года. В ходе последнего судебного заседания государственный обвинитель подал ходатайство об изменении Ягутяну меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражу. Постановлением суда ходатайство прокурора удовлетворено. Ягутян взят под стражу в зале суда.