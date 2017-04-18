В Самаре временно закроют железнодорожные переезды в Смышляевке и Зубчаниновке

В период проведения планового ремонта железнодорожных переездов на участке Смышляевка – Безымянка будут закрыты следующие железнодорожные переезды.

1118 км (в поселке Смышляевка) – с 13:00 19 апреля до 06:00 20 апреля и с 13:00 25 апреля до 19:00 27 апреля. Пропуск автотранспорта будет осуществляться через железнодорожный переезд поселка Зубчаниновка, далее – по Смышляевскому шоссе или под путепроводами 1121 км над рекой Падовкой по съезду с трассы Самара – Бугуруслан по направлению улицы Чапаева поселка Смышляевка.

1115 км (в поселке Зубчаниновка) – с 09:00 20 апреля до 13:00 21 апреля и с 09:00 4 мая до 13:00 7 мая. Пропуск автотранспорта в указанный период – через железнодорожный переезд поселка Смышляевка.

Также у переездов с целью оповещения жителей будет размещена соответствующая информация с указанием конкретной даты закрытия каждого переезда. Кроме того, будут установлены дорожные знаки объезда.