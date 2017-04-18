В Самаре временно закроют железнодорожные переезды в Смышляевке и Зубчаниновке
Об этом сообщает пресс-служба администрации Самары.
В период проведения планового ремонта железнодорожных переездов на участке Смышляевка – Безымянка будут закрыты следующие железнодорожные переезды.
1118 км (в поселке Смышляевка) – с 13:00 19 апреля до 06:00 20 апреля и с 13:00 25 апреля до 19:00 27 апреля. Пропуск автотранспорта будет осуществляться через железнодорожный переезд поселка Зубчаниновка, далее – по Смышляевскому шоссе или под путепроводами 1121 км над рекой Падовкой по съезду с трассы Самара – Бугуруслан по направлению улицы Чапаева поселка Смышляевка.
1115 км (в поселке Зубчаниновка) – с 09:00 20 апреля до 13:00 21 апреля и с 09:00 4 мая до 13:00 7 мая. Пропуск автотранспорта в указанный период – через железнодорожный переезд поселка Смышляевка.
Также у переездов с целью оповещения жителей будет размещена соответствующая информация с указанием конкретной даты закрытия каждого переезда. Кроме того, будут установлены дорожные знаки объезда.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
18 апреля 2017
500
18 апреля 2017
370
18 апреля 2017
1392
1
18 апреля 2017
265
1
18 апреля 2017
128
18 апреля 2017
212
18 апреля 2017 , 19:39
70
Об этом сообщает пресс-служба администрации Самары.
18 апреля 2017 , 17:27
500
Как ранее писал sgpress.ru, в 14:29 на пересечении улиц Ленинградской и Степана Разина вспыхнул...
18 апреля 2017 , 17:15
171
Такую возможность предоставят 21 и 22 апреля территориальные отделы управления ЗАГС по области в...
18 апреля 2017 , 17:00
119
В администрациях внутригородских районов Самары официально вводят должность управляющего микрорайоном
В районных администрациях вводят должность управляющего микрорайоном, сообщает пресс-служба...
18 апреля 2017 , 16:23
370
В рамках соглашения с городскими властями внутри огражденного участка прошла уборка ....
18 апреля 2017 , 16:06
1392
Сообщение о возгорании поступило в 14:29.
18 апреля 2017 , 15:20
265
В четверг, 19 апреля, в 19.00 Николай Меркушкин будет отвечать на вопросы в прямом эфире...
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
24
25
26
27
28
29
30
6 апреля 2017
4984
1
Вчера в администрации Самары под председательством главы города Олега Фурсова прошло совещание,...
13 апреля 2017
4223
Управление ФСБ России по Самарской области задержало 27-летнего украинца 19 марта.
29 марта 2017
3801
Инцидент произошел 28 марта около 17:30 на улице Партизанской.
16 апреля 2017
3286
Аварию зарегистрировали сегодня в час ночи на пересечении улиц Маломосковской и Революционной.
3 апреля 2017
831
Соответствующее постановление главы Самары Олега Фурсова мэрия опубликовала на своем официальном...
3 апреля 2017
1144
Ленинский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по...
3 апреля 2017
947
Мэрия опубликовала постановление главы города Олега Фурсова о разработке муниципальной программы...
31 марта 2017
1051
Таковы данные за прошедший год. Лоточники, реализующие товар в неположенных местах, и сегодня...