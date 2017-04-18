В Самарской области за текущий год тушили 681 пожар
Такая информация была озвучена на заседании штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Самарской области.
По информации главного управления МЧС России по Самарской области, за истекший период текущего года на территории региона зарегистрирован 681 пожар. По причине нарушения правил эксплуатации оборудования произошло 255 пожаров. На объектах электроэнергетики в этом году пожаров не зарегистрировано.
В 2017 году на объектах энергетики проведено одно тренировочное пожарно-тактическое учение по тушению условного пожара на Самарской ТЭЦ филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс». Подразделения противопожарной службы к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций готовы. Общая численность группировки составляет более 2,5 тысяч человек и около 200 единиц техники.
По информации министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, с 15 апреля по 30 сентября 2017 года в регионе введен особый противопожарный режим. На совещании отмечалось, что на территории области находится большое количество линейных объектов, газопроводов, нефтепроводов, трубопроводов, линий связи, линий электропередач. Основная доля областного лесного фонда, занятого линейными объектами, приходится на линии электропередач протяженностью около 700 км. На совещании отмечалось, что комплекс мер, реализуемых минлесхозом, позволил с 2014 года полностью исключить возгорания на территории лесного фонда от линейных объектов.
По информации министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области, для обеспечения электричеством объектов ЖКХ в муниципальных образованиях области имеется 806 резервных источников электроснабжения - 589 передвижных и 217 стационарных.
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