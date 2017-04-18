В администрациях внутригородских районов Самары официально вводят должность управляющего микрорайоном

Это единственная оплачиваемая должность в системе Общественных советов микрорайонов. 355 таких объединений активных жителей были созданы в Самаре этой весной и приступят к работе в мае, когда организационный этап будет полностью завершен.

Во многих районах города подготовительная стадия уже пройдена. Так, в Советском районе Самары 17 апреля состоялось заседание Совета депутатов, где были внесены изменения в структуру районной администрации. Управляющий микрорайоном будет подчиняться главе администрации и получать зарплату, равную среднестатистической по Самаре – 35 тысяч рублей.

Средства на данные выплаты в течение 8 месяцев, начиная с мая, были выделены районам из бюджета Самары на 26 заседании думы в понедельник, 17 апреля.