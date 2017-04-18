Струковский сад в Самаре отремонтируют к концу октября

Подрядчика ищут для ремонта объекта культурного наследия «Струковский сад, где В.И. Ленин встречался с передовой, революционно настроенной молодежью Самары в 1889-1893 гг.», расположенного в границах улиц Красноармейской, Максима Горького, Вилоновской, Куйбышева.

Начальная стоимость контракта составляет 227,7 миллиона рублей. За эти деньги победитель аукциона должен будет выполнить работы в срок до 31 октября 2017 года. Гарантия на выполненные работы будет составлять: асфальтобетонное покрытие – 5 лет; плиточное покрытие тротуаров – 5 лет; бортовой камень – 5 лет; система наружного освещения – 2 года; система автоматического полива – 1 год; малые архитектурные формы, элементы благоустройства – 1 год; озеленение – 1 год.

Итоги аукциона планируют подвести 15 мая.