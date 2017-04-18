На подготовку к мундиалю в Самаре дополнительно выделят 325 миллионов рублей

Законопроектом предлагается учесть дополнительные безвозмездные поступления в 2017 году в сумме 358 миллионов рублей, из которых 328 миллионов – это средства федерального бюджета.

Безвозмездные поступления планируется направить, в том числе, на финансирование следующих расходов: 325 миллионов рублей – на мероприятия по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу 2018 года. 155 миллионов рублей будут направлены на приобретение 40 троллейбусов по договорам лизинга для обновления подвижного состава в Тольятти, 72 миллиона рублей – на приобретение трамвайных вагонов.

- Эти средства будут направлены на подготовку города к чемпионату мира по футболу, на благоустройство, окончание строительства спортивных объектов. Часть средств пойдет на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, - отметил председатель комитета Габибулла Хасаев.