Самарцы пытаются спасти реку Татьянку от загрязнения
«СГ» уже неоднократно поднимала тему защиты малой реки, несущей свои воды в Волгу. Окрестности Татьянки - любимое место отдыха не только жителей Куйбышевского района. Порыбачить, искупаться и отдохнуть сюда приезжают из разных уголков Самары. На Татьянке базируется учебный центр по гребле, проводят тренировки и соревнования спортсмены-байдарочники.
Но состояние реки вызывает определенные опасения. Старожилы поселков Сухая Самарка и Нефтемаш давно отмечают ухудшение ее состояния: вода стала мутной, в ней появляются нефтяные пятна. Теперь в реке практически исчезло течение, в жаркий сезон она цветет, источая неприятный запах.
Как утверждают местные жители, причина в том, что у реки возведена эстакада, по которой прошел трубопровод. В процессе проведения работ был отсыпан «полуостров» площадью более тысячи квадратных метров, в результате чего ширина русла реки в этом месте значительно уменьшилась, а глубина сократилась с восьмидесяти метров до одного. Ситуацию усугубило еще одно инженерное сооружение.
- В районе лагеря отдыха «Волгарь» была отсыпана плотина. Ее соорудили, когда тянули высоковольтную линию, - рассказал житель поселка Сухая Самарка Александр Ишмудин. - После того, как прекратился пропуск воды, образовалось болото площадью пять-семь тысяч квадратных метров, заросшее камышом. Рабочие должны были разобрать эту дамбу после завершения работ, однако так этого и не сделали.
По словам Александра Ишмудина, в летнее время от эстакады до плотины река покрывается сплошным травяным ковром. Многие жители уверены, что из-за этой преграды в прошлом году, когда стояла высокая вода, в районе произошло подтопление. Люди опасаются, что ситуация повторится и в этом году.
Под обращением с требованием привести русло реки в естественно-первоначальное состояние активисты собрали более двухсот подписей. Это письмо разослали во многие инстанции, в том числе в министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области. Ведомство высказалось категорически: оно не давало никаких разрешений на строительство гидротехнических сооружений, подземных переходов, трубопроводов, подводных линий связи и других линейных и других объектов в этом районе (письмо датировано 28 февраля 2017 года). Похоже, что работы были проведены незаконно.
Жители района заверяют, что продолжат свой «экологический натиск». В ближайшее время они ждут инспекцию от Общероссийского народного фронта. Активисты надеются, что в Год экологии состоянию реки Татьянки будет уделено повышенное внимание.
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