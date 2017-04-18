Самарцы пытаются спасти реку Татьянку от загрязнения

Но состояние реки вызывает определенные опасения. Старожилы поселков Сухая Самарка и Нефтемаш давно отмечают ухудшение ее состояния: вода стала мутной, в ней появляются нефтяные пятна. Теперь в реке практически исчезло течение, в жаркий сезон она цветет, источая неприятный запах.

Как утверждают местные жители, причина в том, что у реки возведена эстакада, по которой прошел трубопровод. В процессе проведения работ был отсыпан «полуостров» площадью более тысячи квадратных метров, в результате чего ширина русла реки в этом месте значительно уменьшилась, а глубина сократилась с восьмидесяти метров до одного. Ситуацию усугубило еще одно инженерное сооружение.

- В районе лагеря отдыха «Волгарь» была отсыпана плотина. Ее соорудили, когда тянули высоковольтную линию, - рассказал житель поселка Сухая Самарка Александр Ишмудин. - После того, как прекратился пропуск воды, образовалось болото площадью пять-семь тысяч квадратных метров, заросшее камышом. Рабочие должны были разобрать эту дамбу после завершения работ, однако так этого и не сделали.

По словам Александра Ишмудина, в летнее время от эстакады до плотины река покрывается сплошным травяным ковром. Многие жители уверены, что из-за этой преграды в прошлом году, когда стояла высокая вода, в районе произошло подтопление. Люди опасаются, что ситуация повторится и в этом году.

Под обращением с требованием привести русло реки в естественно-первоначальное состояние активисты собрали более двухсот подписей. Это письмо разослали во многие инстанции, в том числе в министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области. Ведомство высказалось категорически: оно не давало никаких разрешений на строительство гидротехнических сооружений, подземных переходов, трубопроводов, подводных линий связи и других линейных и других объектов в этом районе (письмо датировано 28 февраля 2017 года). Похоже, что работы были проведены незаконно.

Жители района заверяют, что продолжат свой «экологический натиск». В ближайшее время они ждут инспекцию от Общероссийского народного фронта. Активисты надеются, что в Год экологии состоянию реки Татьянки будет уделено повышенное внимание.