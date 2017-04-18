18 апреля 2017 года,
13:06
$ 56.25    59.84   Нефть 55.14 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
Итоги года
Час пешком
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Лента новостей/

Самарцы пытаются спасти реку Татьянку от загрязнения

«СГ» уже неоднократно поднимала тему защиты малой реки, несущей свои воды в Волгу. Окрестности Татьянки - любимое место отдыха не только жителей Куйбышевского района. Порыбачить, искупаться и отдохнуть сюда приезжают из разных уголков Самары. На Татьянке базируется учебный центр по гребле, проводят тренировки и соревнования спортсмены-байдарочники. 
 
Но состояние реки вызывает определенные опасения. Старожилы поселков Сухая Самарка и Нефтемаш давно отмечают ухудшение ее состояния: вода стала мутной, в ней появляются нефтяные пятна. Теперь в реке практически исчезло течение, в жаркий сезон она цветет, источая неприятный запах. 
 
Как утверждают местные жители, причина в том, что у реки возведена эстакада, по которой прошел трубопровод. В процессе проведения работ был отсыпан «полуостров» площадью более тысячи квадратных метров, в результате чего ширина русла реки в этом месте значительно уменьшилась, а глубина сократилась с восьмидесяти метров до одного. Ситуацию усугубило еще одно инженерное сооружение. 
 
- В районе лагеря отдыха «Волгарь» была отсыпана плотина. Ее соорудили, когда тянули высоковольтную линию, - рассказал житель поселка Сухая Самарка Александр Ишмудин. - После того, как прекратился пропуск воды, образовалось болото площадью пять-семь тысяч квадратных метров, заросшее камышом. Рабочие должны были разобрать эту дамбу после завершения работ, однако так этого и не сделали. 
 
По словам Александра Ишмудина, в летнее время от эстакады до плотины река покрывается сплошным травяным ковром. Многие жители уверены, что из-за этой преграды в прошлом году, когда стояла высокая вода, в районе произошло подтопление. Люди опасаются, что ситуация повторится и в этом году. 
 
Под обращением с требованием привести русло реки в естественно-первоначальное состояние активисты собрали более двухсот подписей. Это письмо разослали во многие инстанции, в том числе в министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области. Ведомство высказалось категорически: оно не давало никаких разрешений на строительство гидротехнических сооружений, подземных переходов, трубопроводов, подводных линий связи и других линейных и других объектов в этом районе (письмо датировано 28 февраля 2017 года). Похоже, что работы были проведены незаконно. 
 
Жители района заверяют, что продолжат свой «экологический натиск». В ближайшее время они ждут инспекцию от Общероссийского народного фронта. Активисты надеются, что в Год экологии состоянию реки Татьянки будет уделено повышенное внимание.
 
Дата: 18 апреля 2017 , 10:56
151
Автор текста: Ева Скатина
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
Автоплатеж помогает экономить на оплате услуг ЖКХ
18 апреля 2017
44
Автоплатеж помогает экономить на оплате услуг ЖКХ
В Самаре задержан подозреваемый в ограблении банка на улице Победы
18 апреля 2017
68
В Самаре задержан подозреваемый в ограблении банка на улице Победы
no photo
18 апреля 2017
47
Заявки на участие в марше «Бессмертного полка» в Самаре принимают до 3 мая
Струковский сад в Самаре отремонтируют к концу октября
18 апреля 2017
105
Струковский сад в Самаре отремонтируют к концу октября
Жители Самары 9 мая смогут посмотреть на фейерверк с Волги
18 апреля 2017
158
Жители Самары 9 мая смогут посмотреть на фейерверк с Волги
На подготовку к мундиалю в Самаре дополнительно выделят 325 миллионов рублей
18 апреля 2017
109
На подготовку к мундиалю в Самаре дополнительно выделят 325 миллионов рублей
Ущерб от загрязнения почвы нефтепродуктами в Чапаевске превысил 10 млн рублей
18 апреля 2017
109
Ущерб от загрязнения почвы нефтепродуктами в Чапаевске превысил 10 млн рублей
В Самарской области произошел крупный пожар. Погибли два человека
18 апреля 2017
112
В Самарской области произошел крупный пожар. Погибли два человека
В Самаре пройдет «Библионочь». ПРОГРАММА
18 апреля 2017
291
В Самаре пройдет «Библионочь». ПРОГРАММА
Лента новостей
18 апреля 2017 , 12:47
44
Автоплатеж помогает экономить на оплате услуг ЖКХ
Оплата счетов ЖКХ отнимает немало времени — нужно собрать квитанции, найти время для...
18 апреля 2017 , 12:41
68
В Самаре задержан подозреваемый в ограблении банка на улице Победы
Преступление было совершено вечером 31 марта.
18 апреля 2017 , 12:35
47
Заявки на участие в марше «Бессмертного полка» в Самаре принимают до 3 мая
В день Великой Победы 9 мая каждый может почтить память Героев Великой Отечественной войны, став...
18 апреля 2017 , 12:31
105
Струковский сад в Самаре отремонтируют к концу октября
Соответствующий аукцион объявило Управление организации торгов администрации Самары.
18 апреля 2017 , 12:23
158
Жители Самары 9 мая смогут посмотреть на фейерверк с Волги
Прогулка по реке пройдет на теплоходе типа «Москва».
18 апреля 2017 , 12:19
75
Памятник коту на ГРЭС, фонтан в Струковском, монумент Славы и не только. Макеты самарских достопримечательностей, созданные школьниками
 Изучать, чтобы сберечь
18 апреля 2017 , 12:00
109
На подготовку к мундиалю в Самаре дополнительно выделят 325 миллионов рублей
Соответствующие поправки в бюджет Самарской области депутаты губернской думы рассмотрели на...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
19 марта 2017
4962
Около 1000 человек вышли на митинг у Дворца спорта
В воскресенье, 19 марта, в Самаре у Дворца спорта на улице Физкультурной прошел митинг против...
Ремонт Южного моста начнется на следующей неделе
6 апреля 2017
4959
1
Ремонт Южного моста начнется на следующей неделе
Вчера в администрации Самары под председательством главы города Олега Фурсова прошло совещание,...
Из Самары выдворят сотрудника министерства обороны Украины. ВИДЕО
13 апреля 2017
4211
 
Из Самары выдворят сотрудника министерства обороны Украины. ВИДЕО
Управление ФСБ России по Самарской области задержало 27-летнего украинца 19 марта.
В страшном ДТП в Самаре женщине оторвало ногу
29 марта 2017
3779
В страшном ДТП в Самаре женщине оторвало ногу
Инцидент произошел 28 марта около 17:30 на улице Партизанской.
3 апреля 2017
823
Самарцев приглашают на публичные слушания по исполнению бюджета за 2016 год
Соответствующее постановление главы Самары Олега Фурсова мэрия опубликовала на своем официальном...
Мужчина ранил из травматического оружия двух самарских полицейских
3 апреля 2017
1136
Мужчина ранил из травматического оружия двух самарских полицейских
Ленинский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по...
Администрация Самары сформирует комфортную городскую среду
3 апреля 2017
938
Администрация Самары сформирует комфортную городскую среду
Мэрия опубликовала постановление главы города Олега Фурсова о разработке муниципальной программы...
В Куйбышевском районе незаконным торговцам выписали штрафов на 860 тыc. рублей
31 марта 2017
1042
В Куйбышевском районе незаконным торговцам выписали штрафов на 860 тыc. рублей
Таковы данные за прошедший год. Лоточники, реализующие товар в неположенных местах, и сегодня...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2016 Самарская газета. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.