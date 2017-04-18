В Самаре ищут археологов для исследования крепости на Хлебной площади

Агентство по сохранению историко-культурного наследия Самарской области ищет подрядчика для исследования старой крепости на Хлебной площади. Начальная стоимость контракта составляет 11,6 миллиона рублей. Итоги аукциона должны подвести 5 мая. Срок выполнения работ - с момента заключения контракта до 10 декабря 2017 года. Напомним, что летом 2013 года археологи уже обнаружили в районе Хлебной площади крепость времен Петра Первого.