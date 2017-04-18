В Самаре будут тренироваться противостоять паводку

В ходе тренировки планируется проведение ряда практических мероприятий, направленных на совершенствование навыков органов управления в выполнении задач в период прохождения паводка, в оценке обстановки, организации взаимодействия и всестороннего обеспечения. Также будет определена степень готовности органов управления, сил и средств городских, районных и объектов Самары к действиям при угрозе затопления.

В рамках тренировки запланировано проведение выездного заседания комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Самары на территории Куйбышевского внутригородского района по вопросу предупреждения и ликвидации последствий ЧС при паводковом затоплении при достижении уровня воды в реках Самара и Волга отметки 35 метров.