Самарский адвокат мог провернуть аферу на 23,8 миллиона рублей

По версии следствия, в период с 2014 года по 2015 год подозреваемый через подставных лиц неоднократно обращался в суд с исками к ООО «Риэлт-Сервис» о взыскании задолженности по несуществующим договорам цессии. В соответствии с определениями суда, подозреваемый приобрел право требования к указанному обществу на общую сумму более 23,8 миллиона рублей.

В связи с тем, что подозреваемый неоднократно уклонялся от явки к следователю, по указанному им адресу не проживал, мог скрыться от органов следствия и суда, в отношении него судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражей.