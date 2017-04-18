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Самарский адвокат мог провернуть аферу на 23,8 миллиона рублей

Следственный отдел по Кировскому району Самары областного СУ СК продолжает расследование уголовного дела, возбужденного в отношении адвоката за покушение на мошенничество.
 
По версии следствия, в период с 2014 года по 2015 год подозреваемый через подставных лиц неоднократно обращался в суд с исками к ООО «Риэлт-Сервис» о взыскании задолженности по несуществующим договорам цессии. В соответствии с определениями суда, подозреваемый приобрел право требования к указанному обществу на общую сумму более 23,8 миллиона рублей.
 
В связи с тем, что подозреваемый неоднократно уклонялся от явки к следователю, по указанному им адресу не проживал, мог скрыться от органов следствия и суда, в отношении него судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражей.
Дата: 18 апреля 2017 , 09:49
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Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: Владимир Пермяков
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