Самарского кинолога будут судить за убийство кошки

По версии следствия, 6 октября 2016 года женщина, находясь на обочине проезжей части улицы Олимпийской в Кировском районе Самары, на глазах малолетних детей бросила под колеса мимо проезжающего автомобиля беременную кошку. Животное погибло.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в Федеральный суд Кировского района Самары для рассмотрения по существу.