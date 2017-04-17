Остановку на улице Ново-Садовой в Самаре временно запретят
Об этом сообщает правительство Самарской области.
В связи с продолжением ремонта улицы Ново-Садовой с 24 апреля до завершения работ будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на участке автодороги от Северо-Восточной магистрали до улицы Первомайской (с левой и правой стороны). Соответствующие знаки будут установлены до начала работ.
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