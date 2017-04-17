Остановку на улице Ново-Садовой в Самаре временно запретят

В связи с продолжением ремонта улицы Ново-Садовой с 24 апреля до завершения работ будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на участке автодороги от Северо-Восточной магистрали до улицы Первомайской (с левой и правой стороны). Соответствующие знаки будут установлены до начала работ.