Самарская область вышла на «Стабильный» уровень

Уровень рейтинга области, подтвержденный по международной шкале на уровне «ВВ» и по национальной шкале на уровне «ruАА», означает умеренную финансовую устойчивость и возможность региона обслуживать свои текущие обязательства в краткосрочной перспективе. «Стабильный» прогноз рейтинга означает ожидание рейтингового агентства Standard & Poor’s, что в ближайший год Самарская область будет продолжать демонстрировать хорошие финансово-экономические показатели и занимать лидирующую позицию.

Николай Меркушкин, губернатор Самарской области:



- Повышение уровня кредитного рейтинга Самарской области создает более благоприятные условия для привлечения масштабных инвестиций, создания новых рабочих мест, увеличения налоговых поступлений и свидетельствует о том, что региональная экономика находится на подъеме. Во многом это результат проводимой в регионе экономической и социальной политики, направленной на эффективное использование каждого бюджетного рубля.

Повышение прогнозов рейтингов Самарской области и ее долговых обязательств международными агентствами позволит снизить стоимость привлекаемых заимствований и проводить более эффективную долговую политику, облегчая инвесторам задачу оценки надежности вложений. Это, в свою очередь, приведет к росту не только портфельных, но и прямых инвестиций в экономику области.