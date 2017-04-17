В Самаре полицейские задержали банду автоугонщиков

Осенью 2016 года сотрудники Управления уголовного розыска областного главка совместно с отделом уголовного розыска УМВД по Самаре получили оперативную информацию о том, что на территории Самары действует группа молодых людей, которые под угрозой оружия похищают у владельцев транспортные средства, деньги и ценные вещи.

В течение месяца злоумышленники совершили четыре разбойных нападения на жителей Самары. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности подозреваемых. Двое предполагаемых злоумышленников были задержаны оперативниками уголовного розыска в регистрационном отделении. Они прибыли в РЭО вместе с жертвой для переоформления похищенного автомобиля. Через несколько дней на въезде в город Самару оперативники уголовного розыска с помощью инспекторов ГИБДД задержали еще троих подозреваемых.

По версии полицейских, в сентябре 2016 года молодые люди приобрели огнестрельное оружие. С его помощью, а также используя нож и пневматический пистолет, подозреваемые совершали нападения на жителей города, поджидая их у подъезда. Угрожая оружием, злоумышленники забирали автомобили пострадавших, а также материальные ценности. Таким образом, они завладели тремя автомобилями, золотыми украшениями, бытовой техникой и денежными средствами.

Следственным отделом УМВД России по Самаре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частями 1 и 2 статьи 209 УК РФ.

Сотрудники полиции проверяют задержанных на причастность к совершению иных противоправных деяний на территории региона.