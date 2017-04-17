Самарского бизнесмена оштрафовали за неосторожный выстрел из ружья в человека

Суд установил, что 26 октября 2015 года во время охоты на дикого зверя Шокин нарушил правила охоты и покинул свое место охоты. На запрещенной территории он случайно выстрелил из ружья и ранил другого участника охоты - председателя правления «Кошелев-банка» Олега Багаева.

Суд, с учетом мнения прокурора, признал Шокина виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 70 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.