Самарского бизнесмена оштрафовали за неосторожный выстрел из ружья в человека
Суд Приволжского района вынес приговор создателю самарской бизнес-группы RBE Андрею Шокину. Его признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч.1 ст.118 УК РФ).
Суд установил, что 26 октября 2015 года во время охоты на дикого зверя Шокин нарушил правила охоты и покинул свое место охоты. На запрещенной территории он случайно выстрелил из ружья и ранил другого участника охоты - председателя правления «Кошелев-банка» Олега Багаева.
Суд, с учетом мнения прокурора, признал Шокина виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 70 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
17 апреля 2017
80
17 апреля 2017
81
17 апреля 2017
116
17 апреля 2017
94
17 апреля 2017
95
17 апреля 2017 , 17:55
46
Мероприятия в музее пройдут 18 апреля.
17 апреля 2017 , 17:41
65
Президент Федерации баскетбола России Кириленко: "Самара может претендовать на проведение Кубка мира"
Сегодня в областной столице завершается финальный турнир мужской детско-юношеской баскетбольной...
17 апреля 2017 , 17:29
80
В ближайшую пятницу, 21 апреля, в 9:00 стартует бронирование льготных путевок на социальном...
17 апреля 2017 , 17:17
116
Об этом сообщает правительство Самарской области.
17 апреля 2017 , 17:17
81
В понедельник, 17 апреля, губернатор Самарской области Николай Меркушкин провел рабочую встречу с...
17 апреля 2017 , 16:57
94
Сто молодых ученых и конструкторов получат от регионального правительства единовременно по 120...
17 апреля 2017 , 16:46
95
На базе Самарского политехнического университета пройдет международная акция «Тест по...
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
19 марта 2017
4926
В воскресенье, 19 марта, в Самаре у Дворца спорта на улице Физкультурной прошел митинг против...
6 апреля 2017
4910
1
Вчера в администрации Самары под председательством главы города Олега Фурсова прошло совещание,...
13 апреля 2017
4179
Управление ФСБ России по Самарской области задержало 27-летнего украинца 19 марта.
29 марта 2017
3732
Инцидент произошел 28 марта около 17:30 на улице Партизанской.
3 апреля 2017
797
Соответствующее постановление главы Самары Олега Фурсова мэрия опубликовала на своем официальном...
3 апреля 2017
1114
Ленинский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по...
3 апреля 2017
917
Мэрия опубликовала постановление главы города Олега Фурсова о разработке муниципальной программы...
31 марта 2017
1011
Таковы данные за прошедший год. Лоточники, реализующие товар в неположенных местах, и сегодня...