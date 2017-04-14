В Самаре помоют 79 улиц

В настоящее время уже «сданы» под мойку 79 городских улиц. Ежедневно порядка 20 улиц Самары продолжают готовить к влажной уборке, очищая с помощью дорожных пылесосов, а также вручную.

Сейчас уже каждые сутки задействуются 17 единиц вакуумно-подметальной техники (8 - в дневную смену и 9 – в ночную) и 22 единицы поливочно-моечных машин (10 – в день и 12 – в ночь). После старта мойки в первую очередь приводится в порядок центр города и наиболее важные городские магистрали – дороги 2-й и 3-й категорий, по которым пролегают маршруты общественного транспорта и подъезды к учреждениям социальной сферы. Кроме того, особое внимание - к тем участкам дорог, которые были обновлены в прошлом году в рамках комплексного ремонта.

В дальнейшем будет рассматриваться вопрос о необходимости использования специального шампуня. Главное условие мойки с шампунем – наличие ливневой канализации. После нанесения на увлажненное дорожное полотно химическое средство необходимо полностью смыть в течение 2 часов, а при нанесении на сухую поверхность время смывания не должно превышать 20 минут.

Кроме того, в ближайшее время дорожные рабочие муниципального предприятия займутся мойкой и покраской пешеходных направляющих ограждений. В этом сезоне до конца мая планируется привести в порядок 42,2 км пешеходных ограждений.