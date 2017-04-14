Глава Самары Олег Фурсов участвует в заседании Совета по МСУ при Совете Федерации
В пятницу, 14 апреля, в Москве проходит Совет по местному самоуправлению при Совете Федерации.
В заседании принимают участие заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень, заместитель председателя Государственной думы Сергей Неверов, мэр Самары Олег Фурсов, представители Всероссийского Совета местного самоуправления и Общероссийского Конгресса муниципальных образований, а также губернаторы и главы других муниципальных образований.
В заседании принимают участие заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень, заместитель председателя Государственной думы Сергей Неверов, мэр Самары Олег Фурсов, представители Всероссийского Совета местного самоуправления и Общероссийского Конгресса муниципальных образований, а также губернаторы и главы других муниципальных образований.
На повестку дня вынесены вопросы правового регулирования деятельности по благоустройству территорий, реализации полномочий органов местного самоуправления, их взаимодействия с федеральными и региональными органами государственной власти. Кроме того, в рамках заседания состоится награждение победителей Всероссийского конкурса «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России».
Напомним, в 2017 году Самара участвует в реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого регионам будут выделены средства на благоустройство дворовых территорий и общественных зон. При этом объекты, которые будут ремонтировать за федеральные деньги, определяются горожанами.
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