Трамвайная линия от улицы Ташкентской до стадиона будет стоить 741 млн рублей
Сегодня были подведены итоги аукциона на выполнение работ по реконструкции трамвайной линии от площади Урицкого до Московского шоссе со строительством новой – от улицы Ташкентской до стадиона к чемпионату мира по футболу 2018 года в Самаре (2-й этап строительства). Работы запланированы в рамках муниципальной и региональных программ по подготовке к мундиалю.
За контракт боролись две компании – АО «ВТС Метро» и ООО «Волгаинжинирингспецтранс». «ВТС Метро» предлагал выполнить работы за 741 миллион рублей, а «Волгаинжинирингспецтранс» - за 729,9 миллиона рублей. Несмотря на это, победителем торгов стал «ВТС Метро». Примечательно, что это уже вторая попытка компании получить контракт, так как на прошлый аналогичный аукцион ее не допустили.
«ВТС Метро» предстоит создать двухпутные трамвайные пути длиной 1,68 километра от улицы Ташкентской до разворотного кольца в районе строящегося стадиона «Самара-Арена» и оборудовать на этом участке остановочные павильоны и освещение. Срок выполнения работ с момента заключения контракта до 30 апреля 2018 года.
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