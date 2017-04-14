От Самарской области в армию призовут 3500 человек

В апреле-июле 2017 года в армию планируется призвать 3500 молодых людей, проживающих на территории Самарской области. Из них 500 человек будут проходить службу в воинских частях региона. Отдавать долг Родине в родном краю, в первую очередь, будут женатые, а также имеющие детей или больных родителей и родителей-пенсионеров.

Около 1200 человек будут служить в Центральном военном округе. 15 человек планируется отправить в Кремлевский полк. Как и прежде, выпускникам школ предоставляется отсрочка до 1 октября, чтобы у них была возможность поступить в высшие учебные заведения.