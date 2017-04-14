На форум «iВолга – 2017» открылся набор людей с ограниченными возможностями здоровья

Стартовал конкурсный отбор на участие в «Инклюзивном городке» данного Молодежного форума. «iВолга – 2017» пройдет с14 по 24 июня в поселке Прибрежный.

«Инклюзивный городок» обеспечивает комфортное и полноценное участие молодежи с инвалидностью в тренинговых программах, конкурсе грантов (150 - 300 тысяч рублей) и культурно-досуговых мероприятиях форума. К участию в площадке «Инклюзивный городок» приглашаются молодые люди, проживающие в регионах Приволжского федерального округа, в возрасте от 18 до 30 лет, с любой группой инвалидности.

«Инклюзивный городок» готовится принять до 50 участников с ограниченными возможностями здоровья. При необходимости в соответствии с формой инвалидности можно подать заявку на участие в форуме сопровождающего лица. Обязательным условием участия в мероприятии является наличие проекта, соответствующего тематике профильной смены форума.

С правилами участия в форуме можно ознакомиться на официальном сайте Самары.