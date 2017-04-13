За избиение врача в больнице самарца отправили на год в колонию-поселение
Сегодня, 13 апреля, Промышленный районный суд Самары вынес приговор 29-летнему Руслану Назаралиеву.
Отметим, что у подсудимого есть возможность обжаловать приговор в течение десяти дней.
Суд установил, что 30 октября молодой человек привез в больницу имени Семашко свою жену с травмой ноги. Посетители были в нетрезвом состоянии. После того, как врач-хирург Дмитрий Зарубин попросил их соблюдать порядок, Назаралиев накинулся на врача с кулаками и избил его. Доктор получил травмы. Ему наложили три шва и поставили диагноз: сотрясение головного мозга.
Промышленный районный суд приговорил Назаралиева к лишению свободы на год. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении.
Отметим, что у подсудимого есть возможность обжаловать приговор в течение десяти дней.
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13 апреля 2017 , 19:13
Самарец
13 апреля 2017 , 19:01
Екатерина
13 апреля 2017 , 18:37
виктор
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