За избиение врача в больнице самарца отправили на год в колонию-поселение

Суд установил, что 30 октября молодой человек привез в больницу имени Семашко свою жену с травмой ноги. Посетители были в нетрезвом состоянии. После того, как врач-хирург Дмитрий Зарубин попросил их соблюдать порядок, Назаралиев накинулся на врача с кулаками и избил его. Доктор получил травмы. Ему наложили три шва и поставили диагноз: сотрясение головного мозга.

Промышленный районный суд приговорил Назаралиева к лишению свободы на год. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении.



Отметим, что у подсудимого есть возможность обжаловать приговор в течение десяти дней.