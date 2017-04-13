Тепло в дома самарцев вернут к выходным

Так, в 16:30 были завершены ремонтные работы на месте повреждения теплотрассы диаметром 700 мм на улице Физкультурной (на фото). В настоящий момент специалисты ПТС совместно с жилищными организациями приступили к заполнению системы и возобновлению подачи горячего водоснабжения потребителям. Работы по возобновлению подачи горячей воды продолжатся и завтра, 14 апреля. К выходным для всех потребителей ПТС планируется восстановить штатный режим подачи теплоносителя.