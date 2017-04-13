Жители Кировского и Советского районов Самары нуждаются в новых детсадах
Речь об этом шла на заседании комитета по образованию, социальным вопросам, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту Самарской городской думы.
Ситуация осложняется тем, что отдаленно расположенные детские сады не пользуются спросом. Так, 1500 мест в поселках Береза и Мехзавод в начале года оставались вакантными, в то время как в целом по Самаре сохраняется переполненность групп в среднем на 18%. Больше всего «очередников», желающих устроить ребенка в детский сад, проживают в поселке Волгарь и микрорайоне Крутые ключи. В 2017-2018 годах здесь будут построены два новых детских сада с привлечением бюджетных средств всех уровней.
Помимо этого, наиболее остро нехватка мест в дошкольных учреждениях ощущается в Кировском и Советском районах. Причина: появление большого количества высокоэтажных новостроек в районе улиц Ново-Садовой, Советской Армии.
Если в начале 2016 года очередь в детские сады для детей 3-7 лет была ликвидирована полностью, в начале 2017 года она возникла вновь и составила 2653 ребенка. Это связано демографическим подъемом в Самаре.
Ситуация осложняется тем, что отдаленно расположенные детские сады не пользуются спросом. Так, 1500 мест в поселках Береза и Мехзавод в начале года оставались вакантными, в то время как в целом по Самаре сохраняется переполненность групп в среднем на 18%. Больше всего «очередников», желающих устроить ребенка в детский сад, проживают в поселке Волгарь и микрорайоне Крутые ключи. В 2017-2018 годах здесь будут построены два новых детских сада с привлечением бюджетных средств всех уровней.
Помимо этого, наиболее остро нехватка мест в дошкольных учреждениях ощущается в Кировском и Советском районах. Причина: появление большого количества высокоэтажных новостроек в районе улиц Ново-Садовой, Советской Армии.
Для решения вышеуказанных проблем в администрации планируют помимо всего прочего поднять вопрос о реконструкции бывших зданий детсадов, ранее перепрофилированных под деятельность других учреждений. Но это станет возможным при условии поддержки вышестоящих бюджетов.
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