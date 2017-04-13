Самара занимает первое место в России по обеспеченности автомобилями
Такие данные приводит аналитическое агентство «АВТОСТАТ», которое провело исследование парка легковых автомобилей в России по состоянию на 1 января 2017 года. Исследование охватывало города-миллионники.
Как оказалось, больше всего автовладельцев проживает именно в Самаре. По данным агентства, при парке свыше 390 тысяч единиц и населении порядка 1,2 миллиона человек в городе на тысячу жителей приходится 334 легковых автомобиля. То есть каждый третий самарец имеет автомобиль. На втором месте - Санкт-Петербург, где на тысячу жителей приходится 319 машин. На третьей позиции Воронеж, где на тысячу человек насчитывается 308 автомобилей. Меньше всего легковушек на тысячу жителей среди российских городов-миллионников в Перми - 237 машин.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
13 апреля 2017
28
13 апреля 2017
148
13 апреля 2017
298
13 апреля 2017
122
13 апреля 2017
129
13 апреля 2017
238
13 апреля 2017
2023
13 апреля 2017 , 15:31
28
Полномочный представитель президента в ПФО Михаил Бабич во время рабочей поездки в Самару...
13 апреля 2017 , 14:40
84
Речь об этом шла на заседании комитета по образованию, социальным вопросам, культуре, молодежной...
13 апреля 2017 , 13:34
148
Такие данные приводит аналитическое агентство «АВТОСТАТ», которое провело...
13 апреля 2017 , 13:13
151
Решение о дисквалификации Вадима Скрипченко приняли 12 апреля в Доме футбола на очередном...
13 апреля 2017 , 12:17
129
В Самарском университете испытали серийный газотурбинный двигатель с камерой сгорания, напечатанной на 3D-принтере
Двигатель ТА-8 (МГТД) используется в качестве вспомогательной энергетической установки самолета...
13 апреля 2017 , 12:12
298
ДТП произошло сегодня в 7.25 утра. Водитель 1961 года рождения, управляя автомобилем...
13 апреля 2017 , 12:01
124
В честь Дня космонавтики и в год 56-летия со дня первого полета человека в космос в Самарском...
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
19 марта 2017
4731
В воскресенье, 19 марта, в Самаре у Дворца спорта на улице Физкультурной прошел митинг против...
6 апреля 2017
4682
1
Вчера в администрации Самары под председательством главы города Олега Фурсова прошло совещание,...
29 марта 2017
3502
Инцидент произошел 28 марта около 17:30 на улице Партизанской.
31 марта 2017
3208
Об этом sgpress.ru сообщили в Следственном комитете следственного управления РФ по Самарской...
3 апреля 2017
663
Соответствующее постановление главы Самары Олега Фурсова мэрия опубликовала на своем официальном...
3 апреля 2017
997
Ленинский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по...
3 апреля 2017
777
Мэрия опубликовала постановление главы города Олега Фурсова о разработке муниципальной программы...
31 марта 2017
835
Таковы данные за прошедший год. Лоточники, реализующие товар в неположенных местах, и сегодня...