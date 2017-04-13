Самара занимает первое место в России по обеспеченности автомобилями

Как оказалось, больше всего автовладельцев проживает именно в Самаре. По данным агентства, при парке свыше 390 тысяч единиц и населении порядка 1,2 миллиона человек в городе на тысячу жителей приходится 334 легковых автомобиля. То есть каждый третий самарец имеет автомобиль. На втором месте - Санкт-Петербург, где на тысячу жителей приходится 319 машин. На третьей позиции Воронеж, где на тысячу человек насчитывается 308 автомобилей. Меньше всего легковушек на тысячу жителей среди российских городов-миллионников в Перми - 237 машин.