В столкновении пяти автомобилей в Тольятти погиб мужчина

По предварительной версии сотрудников ГИБДД, в районе дома № 42 Ока выехала на встречную полосу и столкнулась с четырьмя транспортными средствами. В результате ДТП водитель автомобиля «Ока» погиб на месте происшествия. В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.