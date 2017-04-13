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В столкновении пяти автомобилей в Тольятти погиб мужчина

ДТП произошло сегодня в 7.25 утра. Водитель 1961 года рождения, управляя автомобилем «Ока», двигался по Лесопарковому шоссе со стороны улицы Спортивной в направлении улицы Комзина. 
 
По предварительной версии сотрудников ГИБДД, в районе дома № 42 Ока выехала на встречную полосу и столкнулась с четырьмя транспортными средствами. В результате ДТП водитель автомобиля «Ока» погиб на месте происшествия. В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего. 
 
Дата: 13 апреля 2017 , 12:12
299
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: группа в "ВК" "ЧП, ДТП, криминал Самары"
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