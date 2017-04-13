В Самаре ликвидировали незаконный рынок

Делать уличную торговлю более компактной, убирать излишние объекты помогает и дорожный ремонт. Досрочно расторгаются договоры аренды земли с владельцами тех объектов, что попадают в зону реконструкции. Например, в связи с ремонтом улицы Ново-Садовой было прекращено право пользования землей под павильоном «Бистро» в районе бывшего ЗиМа. Владелец бизнеса сам разобрал и вывез конструкцию.

Власти будут только усиливать контроль за улицами, по которым пройдут так называемые гостевые маршруты Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™. Недавний пример - на перекрестке улиц Авроры и Аэродромной был демонтирован павильон «1000 мелочей».