Стадион «Самара Арена» накроют строительной мембраной

Центральным вопросом заседания стало обсуждение информации администрации Самары и исполнительных органов Самарской области о мероприятиях, проводимых в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в 2018 году.

Министр строительства Самарской области Александр Баландин сообщил, что на подготовку к чемпионату в 2017-2019 годах в федеральном и областном бюджетах предусмотрено 8 миллиардов рублей. В текущем году общий объем средств предусмотрен в объеме 6,6 миллиарда рублей. Остальные деньги планируется освоить в год проведения мундиаля.

В планах - строительство и реконструкция пяти тренировочных площадок, две из них территориально будут расположены рядом со стадионом. На четырех объектах уже идут строительно-монтажные работы в рамках заключенных госконтрактов. Завершено проектирование парковки на территории, прилегающей к стадиону. Определены зоны парковки: южная, восточная и северная. Более 1,2 миллиарда рублей в 2017 году запланированы на благоустройство и озеленение территории, прилегающей к стадиону.

Также на заседании было отмечено, что в декабре текущего года в Самаре планируется ввести в эксплуатацию новое пожарное депо и комплекс зданий для сотрудников МВД (здание отдела полиции, гараж) в районе строящегося стадиона.

Кроме того стало известно о замене строительного материала, который будет использован при возведении купола главной спортивной арены: вместо поликарбоната планируется использовать другой материал – строительную мембрану, что позволит ускорить срок выполнения монтажных работ.