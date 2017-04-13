В Ленинском и Самарском районах в апреле обновят фасады «старого» жилого фонда
В среду, 12 апреля, в Самаре состоялось заседание ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей». В числе вопросов повестки – возможность участия членов ассоциации в акции по обновлению фасадов деревянных домов исторической части города.
Предполагается, что мероприятия по окраске фасадов начнутся уже в апреле – в период проведения месячника по благоустройству. В настоящее время на территории Самарского и Ленинского внутригородских районов расположено 345 деревянных домов, требующих ремонта фасадов. В свое время эти старинные здания были украшением города, их называли «деревянным золотом» Самары. Многие из них стали настоящими символами губернской столицы.
Члены "Самарской гильдии строителей" выразили готовность принять участие в проекте по обновлению фасадов и предложили различные форматы работы в данном направлении.
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