В Самаре отремонтируют 21 дорогу по гостевым маршрутам ЧМ-2018

Министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин сообщил, что работы по реконструкции главных автомагистралей чемпионата - поселок Волжский – аэропорт Курумоч и Московское шоссе - на 95% финансируются из федерального бюджета.

Из бюджета региона финансируются работы по строительству автодорог в непосредственной близости от стадиона - улица Арена, улица Дальняя. График работы здесь координируется с ходом строительства самого стадиона, будет учитываться необходимость проезда техники. Также вблизи главной спортивной арены планируется построить девять проездов общей протяженностью около 5 километров. В текущем году предстоит и реконструкция улицы Ташкентской от областной больницы имени Середавина до пересечения с улицей Демократической.

В Самаре в 2017 году запланирован ремонт 21 дороги, входящих в гостевой маршрут. По всем этим объектам уже проведены торги, сообщил первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.