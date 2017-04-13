В Самаре ограничат движения грузовиков на время подготовки к мундиалю

Члены комитета обсуждали проект областного закона «О внесении изменений в статью 3 Закона Самарской области «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности на территории Самарской области», которым вводится дополнительное основание для временных ограничений или прекращения движения транспорта по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения в регионе.

В частности, в период подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года такие ограничения предполагается ввести в отношении тяжеловесных транспортных средств либо автомобилей, перевозящих опасные грузы. Действие данной нормы предлагается установить до 14 июня 2018 года. Законопроект решено направить для проведения оценки регулирующего воздействия, после чего он снова будет вынесен на рассмотрение профильного комитета.