Проект планировки «5 кварталов» в Ленинском районе Самары готов

«5 кварталов» расположатся в границах улиц Молодогвардейской, Красноармейской, Галактионовской, Рабочей, Ленинской, Садовой, Льва Толстого. Первый этап - работа на территории квартала «Е» – в границах улиц Самарской, Красноармейской, Садовой, Льва Толстого.

Оператором данного проекта является Самарский областной фонд жилья и ипотеки. По объекту «5 кварталов» уже разработан проект планировки и проект межевания территории, запущен и успешно реализован облигационный займ, идет процесс расселения в первой очереди квартала «Е».

Обсуждаемая территория находится в правовой зоне Ц-3 (обслуживание населения местного значения). Это значит, что там разрешено строительство зданий высотой от 3 до 11 этажей.



