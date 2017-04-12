Проект планировки «5 кварталов» в Ленинском районе Самары готов
Об этом стало известно в ходе заседания Общественного совета министерства строительства Самарской области. Участники заседания обсуждали реализацию проектов с участием средств областного бюджета, в том числе проект «5 кварталов» в Ленинском районе Самары.
«5 кварталов» расположатся в границах улиц Молодогвардейской, Красноармейской, Галактионовской, Рабочей, Ленинской, Садовой, Льва Толстого. Первый этап - работа на территории квартала «Е» – в границах улиц Самарской, Красноармейской, Садовой, Льва Толстого.
Оператором данного проекта является Самарский областной фонд жилья и ипотеки. По объекту «5 кварталов» уже разработан проект планировки и проект межевания территории, запущен и успешно реализован облигационный займ, идет процесс расселения в первой очереди квартала «Е».
Обсуждаемая территория находится в правовой зоне Ц-3 (обслуживание населения местного значения). Это значит, что там разрешено строительство зданий высотой от 3 до 11 этажей.
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