В Самарской области тракторист незаконно вырубил 28 дубов

По данным надзорного ведомства, преступление произошло в Кузькинском участковом лесничестве Самарской области на территории памятника природы регионального значения - «Меловые леса южной части Сенгилеевской возвышенности». Некий мужчина вырубил 28 дубов для заготовки и продажи древесины. Причем вырубленные деревья он перемещал с помощью гусеничного трактора Т-4.

По закону запрещены как вырубка деревьев на территории заповедников, так и использование гусеничного трактора для их перемещения. Своими действиями тракторист причинил заповеднику ущерба на 22,8 тысячи рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.