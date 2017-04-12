К ноябрю отремонтируют несколько улиц в историческом центре Самары

Ремонту подлежат автомобильные дороги местного значения по адресам: улица Куйбышева на участке от улицы Льва Толстого до улицы Некрасовской; улица Галактионовская на участке от улицы Венцека до улицы Красноармейской; улица Молодогвардейская на участке от улицы Вилоновской до улицы Невской.

Заказчиком работ выступает департамент городского хозяйства и экологии Самары. 11 апреля по итогам аукциона контракт на 427,6 миллиона рублей департамент заключил с ООО «Самаратрансстрой». Компания должна выполнить ремонт в один этап – с момента заключения контракта по 31 октября 2017 года.