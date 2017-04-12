В праздничные дни на дорогах Самары временно запретят парковку и стоянку

Такое решение принято в целях организации перевозок населения к городским кладбищам, говорится в документе. Речь идет о дорогах на участках: по улице Алексея Толстого от улицы Комсомольской до улицы Кутякова; по улице Степана Разина от улицы Комсомольской до улицы князя Григория Засекина; по улице Крупской от улицы Водников до улицы Куйбышева.

На вышеуказанных улицах Самары будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств:

с 20.00 15 апреля до 16.00 16 апреля;

с 20.00 22 апреля до 16. 00 23 апреля;

с 20.00 24 апреля до 16.00 25 апреля;

с 20.00 8 мая до 16.00 9 мая;