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К мундиалю в Самаре появятся новые транспортные маршруты

Глава Самары Олег Фурсов утвердил реестр муниципальных маршрутов спортивных соревнований в рамках подготовки к проведению в городе матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.
 
В реестре значатся три новых маршрута, которые соединят так называемые фанзоны со стадионом. Речь идет о двух автобусных маршрутах: SS6 "Речной вокзал-Стадион" и SS7 "Стадион-остановка площадь Победы"(район Самарской площади). 
Также появится и новый трамвай под номером SS5 "улица Тухачевского - Ж/д вокзал – Стадион". 
Всего в реестре значатся 26 автобусных маршрутов, 15 трамвайных и 4 троллейбусных.
Дата: 12 апреля 2017 , 11:36
146
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: Владимир Пермяков
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