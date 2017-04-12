К мундиалю в Самаре появятся новые транспортные маршруты

В реестре значатся три новых маршрута, которые соединят так называемые фанзоны со стадионом. Речь идет о двух автобусных маршрутах: SS6 "Речной вокзал-Стадион" и SS7 "Стадион-остановка площадь Победы"(район Самарской площади).

Также появится и новый трамвай под номером SS5 "улица Тухачевского - Ж/д вокзал – Стадион".

Всего в реестре значатся 26 автобусных маршрутов, 15 трамвайных и 4 троллейбусных.