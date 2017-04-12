На стрелке Волги и Самары застроят участок на площади почти 30 га



В настоящее время идет активная работа по формированию земельных участков в соответствии с проектом межевания территории, ведутся работы по проектированию в рамках заключенных госконтрактов. Планируется застройка в границах улиц Комсомольской, Фрунзе, акватории рек Волга и Самара. Строительство затронет участок в 29,3 га.

Члены общественного совета выразили особый интерес к вопросу создания условий для маломобильных групп населения на территории рассматриваемого объекта. Министр строительства Александр Баландин заверил всех собравшихся, что данная тема – на особом контроле.