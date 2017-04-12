Внутригородские районы Самары получат стимулирующие субсидии
Об этом стало известно на заседании комитета по местному самоуправлению Самарской губернской думы.
По данным консультанта управления социально-экономического развития территорий министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Елены Ковлягиной, с 2017 года в систему выплат стимулирующих субсидий включены внутригородские районы Самары.
При начислении стимулирующих субсидий внутригородским районам будут учитываться 3 показателя социально-экономического развития. Это объем налоговых и неналоговых поступлений в местные бюджеты; эффективность муниципального земельного контроля и доля многоквартирных домов, выбравших способ управления.
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