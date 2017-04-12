Внутригородские районы Самары получат стимулирующие субсидии

По данным консультанта управления социально-экономического развития территорий министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Елены Ковлягиной, с 2017 года в систему выплат стимулирующих субсидий включены внутригородские районы Самары.

При начислении стимулирующих субсидий внутригородским районам будут учитываться 3 показателя социально-экономического развития. Это объем налоговых и неналоговых поступлений в местные бюджеты; эффективность муниципального земельного контроля и доля многоквартирных домов, выбравших способ управления.