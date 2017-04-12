Самара перевыполнила план по социально-экономическому развитию

По данным руководителя управления региональных межбюджетных отношений министерства управления финансами Самарской области Алексея Александрова, за два месяца текущего года по выполнению 4 показателей социально-экономического развития муниципальные образования при плане в 505,9 миллиона рублей заработали 516 миллионов рублей стимулирующих субсидий.

По итогам января и февраля наибольших результатов достигла Самара, перевыполнив план на 11,8% и дополнительно заработав 9,8 миллиона рублей. На втором месте оказался Чапаевск - перевыполнение составило 10,7%, муниципалитет получил плюсом 2 миллиона рублей. А вот аутсайдером пока является Отрадный, где плановые показатели выполнены на 99,2%, а недобор субсидий составляет 73 тысячи рублей.