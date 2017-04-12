В космос запустили более 1800 самарских ракет
Такие цифры были озвучены на расширенном заседание научно-технического совета ракетно-космического центра «Прогресс» в преддверии Дня космонавтики, 12 апреля. В его работе приняли участие глава Самары Олег Фурсов, министр промышленности и технологий Самарской области Сергей Безруков, космонавт-испытатель, Герой РФ Олег Кононенко, председатель городской думы Галина Андриянова, генеральный директор АО РКЦ «Прогресс» Александр Кирилин, а также сотрудники и ветераны предприятия.
Именно на заводе «Прогресс» (ранее завод №1) была сконструирована ракета-носитель «Восток», которая 12 апреля 1961 года вывела первый пилотируемый космический корабль на орбиту. В ходе заседания участники научно-технического совета отметили основные вехи развития предприятия, обсудили итоги работы прошлого года и перспективы на будущее.
На сегодняшний день к космос запустили 991 космический аппарат и 1869 ракет-носителей. Больше половины из них - космические аппараты самарской разработки и производства.
Глава Самары Олег Фурсов поздравил сотрудников и ветеранов предприятия с праздником, поблагодарил их за труд, вручил благодарственные письма и почетные грамоты.
- День космонавтики вся Россия отмечает как день первого полета человека в космос, как начало новой эры. Для многих самарцев это еще и профессиональный праздник, ведь ракетно-космическая отрасль является одной из ведущих в городе, - отметил он. - Благодаря РКЦ «Прогресс» Самара стала космической столицей России, и мы все гордимся этим почетным статусом. Ракетно-космический центр «Прогресс» - это символ нашего города, его слава, - отметил Олег Фурсов.
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