Этим летом в Самарской области дети будут отдыхать в 701 лагере

Всего в летнюю оздоровительную кампанию 2017 года планируется открыть 701 лагерь с дневным пребыванием детей с охватом более 51 тысяч человек. В 2016 году такой формой отдыха воспользовались 52,4 тысячи детей в 736 лагерях.

Сокращение количества лагерей приводит к уменьшению охвата школьников в лагерях с дневным пребыванием на 1360 человек. Вместе с тем, в ряде муниципалитетов, таких как Самара, Сызрань, муниципальный район Нефтегорский, прогнозируется увеличение охвата детей в лагерях с дневным пребыванием.

Министерство образования Самарской области проводит совместную работу с органами местного самоуправления по разработке плана компенсационных мероприятий, не требующих организации питания (проведение экскурсий, массовых мероприятий, походов и т.п.). Также в текущем году будут сохранены все профильные смены для более 3000 подростков.