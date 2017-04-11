Этим летом в Самарской области дети будут отдыхать в 701 лагере
Такие данные были озвучены на заседании комитета по образованию и науке Самарской губернской думы.
Всего в летнюю оздоровительную кампанию 2017 года планируется открыть 701 лагерь с дневным пребыванием детей с охватом более 51 тысяч человек. В 2016 году такой формой отдыха воспользовались 52,4 тысячи детей в 736 лагерях.
Сокращение количества лагерей приводит к уменьшению охвата школьников в лагерях с дневным пребыванием на 1360 человек. Вместе с тем, в ряде муниципалитетов, таких как Самара, Сызрань, муниципальный район Нефтегорский, прогнозируется увеличение охвата детей в лагерях с дневным пребыванием.
Министерство образования Самарской области проводит совместную работу с органами местного самоуправления по разработке плана компенсационных мероприятий, не требующих организации питания (проведение экскурсий, массовых мероприятий, походов и т.п.). Также в текущем году будут сохранены все профильные смены для более 3000 подростков.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
11 апреля 2017
78
11 апреля 2017
462
11 апреля 2017
157
11 апреля 2017
110
11 апреля 2017 , 17:35
78
Такие данные были озвучены на заседании комитета по образованию и науке Самарской губернской...
11 апреля 2017 , 16:56
82
Напомним , вирус был зафиксирован в середине марта этого года в деревне Гремячка...
11 апреля 2017 , 16:28
462
Сегодня на пленарном заседании Тольяттинской городской думы стало известно имя нового мэра города.
11 апреля 2017 , 16:01
137
Список зон в Самаре, где существует риск подтопления, будет составлен после 15 апреля.
11 апреля 2017 , 15:44
157
ДТП со смертельным исходом было зарегистрировано сегодня, 11 апреля, в первом часу дня на...
11 апреля 2017 , 15:41
110
Как сообщает его художественный руководитель Денис Бокурадзе со ссылкой на департамент...
11 апреля 2017 , 15:39
124
Инцидент произошел 10 апреля на реке Уса рядом с селом Губино в Сызранском районе.
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
12 марта 2017
4792
Возгорание было зафиксировано сегодня в 10:15. По сообщению пресс-службы областного ГУ МЧС...
19 марта 2017
4630
В воскресенье, 19 марта, в Самаре у Дворца спорта на улице Физкультурной прошел митинг против...
6 апреля 2017
4512
1
Вчера в администрации Самары под председательством главы города Олега Фурсова прошло совещание,...
29 марта 2017
3397
Инцидент произошел 28 марта около 17:30 на улице Партизанской.
3 апреля 2017
599
Соответствующее постановление главы Самары Олега Фурсова мэрия опубликовала на своем официальном...
3 апреля 2017
972
Ленинский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по...
3 апреля 2017
743
Мэрия опубликовала постановление главы города Олега Фурсова о разработке муниципальной программы...
31 марта 2017
764
Таковы данные за прошедший год. Лоточники, реализующие товар в неположенных местах, и сегодня...