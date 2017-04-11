Новым мэром Тольятти стал Сергей Анташев

Решение о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Тольяттинская гордума приняла 13 марта на внеочередном заседании. До 3 апреля кандидаты кроме заявления должны были предоставить анкеты, справки об отсутствии судимости, сведения о доходах, расходах, имуществе. Кандидатам также необходимо было представить свои программы по развитию города и проекты решения основных проблем социально-экономического развития Тольятти.

Срок предыдущего главы Тольятти Сергея Андреева истек 12 марта. Андреев первым подал документы на участие в конкурсе. Кроме него на вакантную должность претендовали еще 17 кандидатов. Главными претендентами на вакантную должность еще на этапе подачи заявок называли заместителя директора тольяттинской сети супермаркетов «Миндаль» Владимира Дуцева и бывшего заместителя мэра Тольятти Сергея Анташева.

В итоге конкурсная комиссия рекомендовала депутатам думы две кандидатуры - Сергея Анташева и помощника уполномоченного по правам человека в Тольятти Петра Булгакова. За Анташева свои голоса отдали 27 из 30 присутствующих депутатов. Таким образом, новым мэром Тольятти был выбран Сергей Анташев.

В настоящее время Анташев работает директором Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс», входящего в ПАО «Т Плюс».