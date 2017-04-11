В Самаре под колесами грузовика погиб пенсионер

В дежурной части ГУ МВД России по Самарской области, sgpress.ru сообщили, что по предварительным данным водитель грузовика МАЗ двигался со стороны проезда Мальцева в направлении улицы 22-го Партсъезда. Водитель грузовика допустил наезд на 78-летнего пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.

В результате ДТП пенсионер получил травмы, от которых скончался по дороге в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.