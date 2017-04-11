В Самаре пытаются отменить реорганизацию компании, сорвавшую контракт по установке детских площадок

Департамент просит инспекцию аннулировать запись о прекращении деятельности ООО «Стройкласс» путем реорганизации в форме слияния от 17 июля 2014 года. К участию в деле в качестве третьего лица привлечено ООО «Олимп», в которое превратился «Стройкласс». Заседание по данному делу суд назначил на 18 мая.



ООО «Стройкласс» несколько лет выполняло строительные работы. До 10 ноября 2012 года компания должна была возвести семь универсальных спортивных площадок в Самаре по программе «Двор, в котором мы живем». В требуемый срок организация не сдала в эксплуатацию ни один из объектов.

Компания «Олимп» была образована 17 июля 2014 года и специализируется на торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями.