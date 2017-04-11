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Самарцев приглашают на выставку чудовищ

Сложно сказать, чего больше в их взгляде - лукавства или теплоты. Остроносые или плосколицые, элегантные или нелепые - многочисленные чудовища пристально смотрят на вас со стен выставочного зала в Доме журналиста. Может быть, это свойство материала, из которого они сделаны, - войлока, может, это теплота руки художницы, их создавшей, но находиться в этом бестиарии уютно и спокойно. 
 
Это четвертая выставка Ларисы Кондратовой. Первая персональная также была в Доме журналиста. А три года назад - в галерее «Новое пространство». Она называлась «Мой бестиарий», поэтому новую выставку было решено озаглавить «Bestiarium. Opus II». Содержание похожее, но все картины новые. Творит художница не быстро: на создание одного сантиметра требуется 500 ударов иглой. Одну работу она изготавливает полтора-два месяца. 
 
Все они немного звери, немного чудища, немного люди… Поэт отличается восточным нарядом и вытянутой мордой муравьеда, «Кошка немого кино» - элегантная «дама», одетая по моде начала ХХ века, «Кот в сапогах» - огненный лев с саксофоном. В экспозиции представлено несколько автопортретов (один из которых отчетливо напоминает иллюстрацию к повести «Маленький принц»), но облик художницы виден почти в каждой работе: немного женщины, немного ребенка, немного сказочного персонажа. 
 
Выставка Ларисы Кондратовой «Bestiarium. Opus II» продлится в Доме журналиста (ул. Самарская, 17) до 19 апреля. 0+ 
 
Комментарии
 
Лариса Кондратова, художник
 
- Это своего рода игра. Мы играем всю жизнь, до старости. Люблю животных, особенно кошек, поэтому все мои персонажи звероподобные. Любая картина, которая здесь висит, - немного мой автопортрет. Я долго ношу замысел в себе, поэтому, когда выплескиваю на полотно, получается часть меня. У меня есть любимые живописцы, но легко сбиться на плагиат, поэтому стараюсь отстраняться от них и делать что-то свое. Я не могу работать на заказ, потому что когда начинаю делать какую-то картину, то не уверена, что получится на выходе. Например, «Кошка немого кино» задумывалась изначально как «Конь в пальто». Никогда не делаю эскизов - что сама рука хочет, то и делает. 
 
Валентина Чернова, искусствовед 
 
- Войлочная техника пришла к нам из Европы около десяти лет назад. Многие мои знакомые дамы наваляли себе сумочки, игрушки, пальто, жакеты. И вот впервые на выставке работ Ларисы Кондратовой я увидела, что человек с художественным вкусом и образованием перевел эту функциональную технику в вид станкового искусства. У Ларисы очень хорошее чувство цвета. Например, «Кошка немого кино» - очень изысканная: перламутровая, серебристая, сиреневая. Думаю, что отношение к этому виду искусства изменится, потому что это уже серьезно.
 
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Дата: 11 апреля 2017 , 11:12
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Автор текста: Маргарита Петрова
Автор фото: Екатерина Елизарова
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