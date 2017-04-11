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В Самарской области откроют охоту на сурка

В минувшие выходные в губернии открылась весенняя охота на гуся, селезня утки и вальдшнепа. Об итогах первых дней сезона и предпочтениях самарских охотников представители регионального департамента охоты и рыболовства рассказали на пресс-конференции в «СГ».

Летят утки и два гуся 
 
Добывать водоплавающую и боровую дичь весной в нашем крае разрешено в течение всего 10 дней. За это время самарцы могут попробовать свои силы в охоте на пять видов птицы. 
 
- Весенний сезон продлится до 17 апреля. В это время разрешено охотиться на самцов утиного племени из укрытия. Также легализована охота на боровую дичь - тетеревов на току и вальдшнепов на тяге. Добывается сейчас и гусь на пролете. Ввиду того, что с расстояния отличить самку от самца достаточно сложно, стрелять разрешено особей обоих полов, - рассказал замруководителя департамента Михаил Шинкевич. 
 
Несмотря на непростую метеорологическую обстановку, охота в минувшие выходные, по словам Михаила Шинкевича, удалась. 
 
- Истинные ценители гусиной охоты в большинстве своем норму в эти выходные выполнили. Погода позволила сформировать достаточно обильные снежницы - скопления паводковых вод на рельефе местности на юге области – в Приволжье, Хворостянском, Красноармейском, Пестравском, Большеглушицком и Большечерниговском районах. Гусь из Саратова пришел. Хотя это уже не основная часть пролета, настоящие охотники поохотиться смогли, - пояснил спикер. 
 
Добычу вальдшнепа эксперты прогнозируют в более скромных объемах, чем гуся. 
 
- Достаточно проблематично уместить пять видов охоты в те дни, которые законодательно отведены на весенний сезон. На территории Самарской области пересекаются две климатические зоны - степь и лесостепь, разница температур с севера и юга области может быть значительной. Когда в южных районах уже идет паводок, на севере, например в Клявлино или Шентале, снег может еще не таять, - пояснил Михаил Шинкевич. 
 
Изменения в сроках добычи гуся могут ждать самарских охотников лишь на следующий год. Областной департамент уже ходатайствовал в федеральное министерство природы о разрешении двух сроков весенней охоты. 
 
Разрешение на весеннюю охоту в этом году получили от 10 до 12 тысяч жителей региона. Цифра эта достаточно стабильна на протяжении многих лет, а вот браконьеров, по словам экспертов, становится меньше. 
 
- Мероприятия по контролю за охотой проводятся департаментом во всех 27 муниципальных районах Самарской области. По итогам 2016 года за нарушение правил охоты привлечено 673 человека. У них изъято 33 незаконных ствола, из которых три уничтожено по решению суда. Основные нарушения - охота без разрешения, в весенний период - это еще и ходовая охота. В 2016-м нарушений было выявлено меньше, поскольку охотники из года в год дисциплинируются и предпочитают взять разрешение, чем попадаться и получать протокол, - прокомментировал и.о. руководителя управления контроля и оперативного надзора областного ведомства Виталий Платонов. 
 
А цена незаконного трофея может быть достаточно высокой. По статье 8.37 Кодекса об административных правонарушениях тем, кто пренебрегает правилами охоты, грозит штраф от 500 до 4 000 рублей. При этом можно лишиться и ружья, и права выходить на зорьку на срок до двух лет. Поэтому эксперты напоминают, что в весенний период допустимо охотиться исключительно из укрытия или с фиксированного места в лесу, а передвигаться по угодью в поисках дичи запрещается. 
 
Каждый охотник желает 
 
Те, кто пропустил весенний сезон, уже сейчас могут готовиться к летней охоте. Тем более что до 28 апреля идет прием заявок на участие в жеребьевке по распределению разрешений на добычу кабана. Именно это животное является самым желанным трофеем у самарских охотников.  
 
- Кабан - достойный противник для охотника, добывать его сложно и интересно. Добыча этого зверя будет разрешена с 1 июня по 28 февраля. В общедоступные угодья разрешения будут выдаваться по результатам жеребьевки. Новшество этого сезона заключается в том, что исключены нормативы допустимого изъятия кабана. Раньше они доходили до 80 процентов от общей численности. С учетом того, что африканская чума свиней зашла и в Самарскую область, норматив отменили, и фактически мы можем добывать всего кабана, учтенного на 1 апреля. Объем разрешений, предоставленных охотникам в общедоступных и частных угодьях, я думаю, может быть увеличен, - рассказал Михаил Шинкевич. 
 
С 1 июля в Самарской области откроется охота на сурка, а с третьих выходных августа - самый популярный у жителей региона вид - охота на пернатую дичь. Следом за ней по популярности идет осенне-зимняя охота на зайца и пушного зверя.
 
Дата: 11 апреля 2017 , 10:54
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Автор текста: Оксана Воронина
Автор фото: Владимир Пермяков
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