До середины сентября город должны подготовить к осенне-зимнему периоду

В ближайшее время будет создан штаб по подготовке городского хозяйства к работе в этом периоде. Департамент городского хозяйства и экологии до 15 сентября 2017 года должен обеспечить выполнение мероприятий по своевременной и качественной подготовке жилищно-коммунального, тепло- и электроэнергетического хозяйства, объектов водопровода и канализации к работе.

Ресурсоснабжающим организациям, работающим на территории Самары, поручено в срок до 15 мая предоставить в департамент городского хозяйства графики выполнения капитальных, текущих ремонтов котлов, теплофикационного и станционного оборудования ТЭЦ, котельных и других объектов. Все неисправности должны быть устранены до 15 сентября.