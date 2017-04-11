До середины сентября город должны подготовить к осенне-зимнему периоду
Администрация Самары опубликовала постановление главы города Олега Фурсова о подготовке к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов.
В ближайшее время будет создан штаб по подготовке городского хозяйства к работе в этом периоде. Департамент городского хозяйства и экологии до 15 сентября 2017 года должен обеспечить выполнение мероприятий по своевременной и качественной подготовке жилищно-коммунального, тепло- и электроэнергетического хозяйства, объектов водопровода и канализации к работе.
Ресурсоснабжающим организациям, работающим на территории Самары, поручено в срок до 15 мая предоставить в департамент городского хозяйства графики выполнения капитальных, текущих ремонтов котлов, теплофикационного и станционного оборудования ТЭЦ, котельных и других объектов. Все неисправности должны быть устранены до 15 сентября.
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