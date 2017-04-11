Почти каждый житель Самарской области имеет по две сим-карты
Такие данные были озвучены на «круглом столе» в Самарской губернской думе.
По информации заместителя руководителя департамента информационных технологий и связи области Сергея Чукина, в общем объеме услуг связи доля услуг мобильной связи составляет около 50%. Количество базовых станций всех стандартов в регионе насчитывается более 7000, с зоной охвата до 95%. Доля населения, охваченного мобильной связью, превышает 200%, то есть каждый житель губернии имеет по две сим-карты.
Об актуальности повышения качества мобильной связи говорит и тот факт, что треть обращений, поступающих в департамент, касается вопросов качества предоставления данных услуг. Особенно это относится к сельским территориям. Рассказывая о перспективах обеспечения равного доступа к современным услугам связи для жителей городских и сельских населенных пунктов, докладчик отметил реализацию проекта построения так называемого цифрового равенства. Проект предусматривает строительство современных сетей связи в населенных пунктах, где проживает от 250 до 500 человек. С 2015 года по настоящее время за счет федеральных средств необходимые работы проведены в 80 таких населенных пунктах. Максимум информационных возможностей для учащихся и педагогов губернии может дать реализация пилотного проекта по созданию корпоративной сети связи для общеобразовательных учреждений.
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